जालंधर-अमृतसर NH पर हादसा! कार के परखच्चे उड़े

Edited By Urmila,Updated: 05 Jan, 2026 01:42 PM

अमृतसर नेशनल हाईवे पर लम्मा पिंड चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार ट्रक की साइड लगने से कंट्रोल खो बैठी और पहले ट्रक से टकराई।

जालंधर (सोनू) : अमृतसर नेशनल हाईवे पर लम्मा पिंड चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार ट्रक की साइड लगने से कंट्रोल खो बैठी और पहले ट्रक से टकराई और फिर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से कार ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल गया।

जानकारी के मुताबिक, अमृतसर के रहने वाले बलविंदर सिंह अपनी कार में सवार होकर खन्ना की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह लम्मा पिंड चौक पर पहुंचे, उनके आगे जा रहे एक ट्रक ने अचानक 'कट' मारा, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार कंट्रोल खोकर डिवाइडर पर फंस गई।

ट्रैफिक जाम और पुलिस की कार्रवाई

हादसे के बाद मौके पर ही कार और ट्रक ड्राइवर के बीच हाथापाई हो गई, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रामामंडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने सबसे पहले जाम खुलवाया और ट्रैफिक को सुचारू किया।

पुलिस ने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का लग रहा है और दोनों ड्राइवरों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चौराहे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रशासन से यहां ट्रैफिक व्यवस्था को सख्त करने की मांग की है।

