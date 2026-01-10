जालंधर में रिहायशी घर में भीषण आग, मची अफरा-तफरी

Edited By VANSH Sharma,Updated: 10 Jan, 2026 09:12 PM

जालंधर (कशिश): जालंधर में आर.के. ढाबा के पास वाली गली में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक रिहायशी घर में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, उक्त घर में सोनू नामक युवक कबाड़ का काम करता है। अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में धुआँ फैल गया, जिससे मोहल्ले के निवासियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, और दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया।

घर में रह रही महिला ने बताया कि जैसे ही आग लगी, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चों को घर की ऊपरी मंज़िल पर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई।

घटना की सूचना मिलते ही थाना भार्गव कैंप के ए.एस.आई. जर्मनजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समय रहते फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया।

