जालंधर में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर

जालंधर के आदर्श नगर इलाके में स्थित चिक-चिक चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जालंधर ( पंकज, कुंदन) : जालंधर के आदर्श नगर इलाके में स्थित चिक-चिक चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। गनीमत रही कि बाइक सवार इस हादसे में बाल-बाल बच गया, हालांकि उसे चोटें आई हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा देर शाम उस समय हुआ, जब सड़क पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा था। अचानक तेज गति से आ रही कार और सामने से आ रही बाइक आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर कई फीट दूर जा गिरा, जिससे मौके पर मौजूद लोग सहम गए। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और घायल बाइक सवार को संभाला।

बाइक सवार ने आरोप लगाया है कि कार चालक तेज रफ्तार में था और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सीधे उसकी बाइक को टक्कर मार दी। उसका कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा और कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि हादसे के समय कार और बाइक दोनों की लाइटें बंद थीं, जिस कारण दोनों वाहनों को एक-दूसरे का अंदाजा नहीं लग पाया और टक्कर हो गई।