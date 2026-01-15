तरनतारन में सुबह-सुबह वारदात, गुरुद्वारा साहिब जा रही महिला की ह/त्या

जिले भर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार जारी हैं। चोर-लुटेरे जहां दिन-रात एक्टिव दिख रहे हैं, वहीं पुलिस की कारगुजारी सुस्त दिख रही है।

तरनतारन (रमन): जिले भर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार जारी हैं। चोर-लुटेरे जहां दिन-रात एक्टिव दिख रहे हैं, वहीं पुलिस की कारगुजारी सुस्त दिख रही है। इसका एक और ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब सुबह गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रही एक बुजुर्ग अमृतधारी महिला के सिर पर तीन हथियारबंद लुटेरों ने हमला कर घायल कर दिया और उसके कानों में पहनी सोने की बालियां छीनकर भाग गए। महिला को गंभीर हालत में अमृतसर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

जानकारी देते हुए जिले के मथरा भागी गांव के रहने वाले कारज सिंह (71) ने बताया कि वह 12 जनवरी को सुबह 4 बजे अपनी पत्नी के साथ गांव के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रहे थे, तभी कुछ ही दूरी पर तीन लुटेरों ने उनकी पत्नी पर हमला कर दिया और उनकी सोने की बालियां छीन लीं।

सिर पर तेजधार हथियार से किए गए हमले में उसकी पत्नी तसबीर कौर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खालड़ा थाने के ए.एस.आई. शिंगारा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में गांव के रहने वाले गुलजार सिंह के बेटे वरयाम सिंह और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

