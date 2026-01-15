Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तरनतारन में सुबह-सुबह वारदात, गुरुद्वारा साहिब जा रही महिला की ह/त्या

तरनतारन में सुबह-सुबह वारदात, गुरुद्वारा साहिब जा रही महिला की ह/त्या

Edited By Kalash,Updated: 15 Jan, 2026 11:08 AM

women murder tarn taran

जिले भर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार जारी हैं। चोर-लुटेरे जहां दिन-रात एक्टिव दिख रहे हैं, वहीं पुलिस की कारगुजारी सुस्त दिख रही है।

तरनतारन (रमन): जिले भर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार जारी हैं। चोर-लुटेरे जहां दिन-रात एक्टिव दिख रहे हैं, वहीं पुलिस की कारगुजारी सुस्त दिख रही है। इसका एक और ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब सुबह गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रही एक बुजुर्ग अमृतधारी महिला के सिर पर तीन हथियारबंद लुटेरों ने हमला कर घायल कर दिया और उसके कानों में पहनी सोने की बालियां छीनकर भाग गए। महिला को गंभीर हालत में अमृतसर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

जानकारी देते हुए जिले के मथरा भागी गांव के रहने वाले कारज सिंह (71) ने बताया कि वह 12 जनवरी को सुबह 4 बजे अपनी पत्नी के साथ गांव के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रहे थे, तभी कुछ ही दूरी पर तीन लुटेरों ने उनकी पत्नी पर हमला कर दिया और उनकी सोने की बालियां छीन लीं।

सिर पर तेजधार हथियार से किए गए हमले में उसकी पत्नी तसबीर कौर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खालड़ा थाने के ए.एस.आई. शिंगारा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में गांव के रहने वाले गुलजार सिंह के बेटे वरयाम सिंह और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!