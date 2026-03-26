जालंधर में दर्दनाक हादसा: छत गिरने से चाचा-भतीजा की मौ/त

जिससे मलबे में दबकर चाचा-भतीजा की मौके पर ही मौत हो गई।

जालंधर: जालंधर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुरानी छत तोड़ते समय अचानक छत भरभराकर गिर गई, जिससे मलबे में दबकर चाचा-भतीजा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई।

मृतकों की पहचान दिनेश साहनी (38) और राजा साहनी (33) के रूप में हुई है। दोनों बिहार के समस्तीपुर जिले के कमला भगवानपुर गांव के रहने वाले थे और जालंधर के बुलंदपुर इलाके में रहकर मजदूरी करते थे। हादसे से दोनों परिवारों में मातम छा गया है।

मृतक राजा साहनी की पत्नी प्रमिला देवी ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने पुरानी छत तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग नहीं किया और मजदूरों से हाथों से ही छत तोड़वाई। इसी लापरवाही के कारण छत अचानक गिर गई और दोनों मजदूर मलबे में दब गए। उन्होंने ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

हादसे की सूचना मिलते ही थाना-8 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। परिवार ने प्रशासन से न्याय और उचित मुआवजे की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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