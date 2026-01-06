AAP सरपंच हत्याकांड से जुड़ी खबर, पुलिस Encounter में मारा गया एक बदमाश

पंजाब में एक बार फिर एनकाउंटर की खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में एक बार फिर एनकाउंटर की खबर सामने आई है। तरनतारन में पुलिस व बदमाशों के बीच बड़ा एनकाउंटर हो गया है। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश ढेर हो गया है, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, इस पूरे मामले के तार आम आदमी पार्टी के सरपंच हत्याकांड से जुड़े हुए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, यह एनकाउंटर AGTF पुलिस टीम और तरनतारन पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हुआ। इस संबंधी जानकारी देते हुए तरनतारन एसएसपी ने बताया कि बदमाश हरनूर उर्फ ​​नूर निवासी कथुनंगल विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के करीबी साथी है। जोकि कत्थूनंगल र का रहने वाला था। पूरे मामले की जांच गिरफ्तारी के बाद होनी थी लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर घायल हो गया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। इस दौरान मौके पर बदमाश से एक हथियार भी बरामद हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, जब टीम ने हरनूर उर्फ ​​नूर को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से मारा गया। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। जांच में पता चला है कि मारा गया बदमाश फिरौती मांगने वाले गैंग का एक्टिव हिस्सा था और टारगेट किलिंग करता था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि वह पिछले दिन मारे गए सरपंच जरमल सिंह और कांग्रेस के एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हरमन सेखों की भी टोह ले रहा था। इस एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है।

