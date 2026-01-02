जालंधर में नहर के पास मिला अज्ञात युवती का श/व! बाजू में लगी सिरिंज, रेप के बाद हत्या की आशंका

थाना लांबड़ा के अधीन आते गांव के नहर की पुली से लांबड़ा पुलिस को अज्ञात युवती का शव मिला जिस कारण इलाके में सनसनी फैल गई।

जालंधर (सुनील): थाना लांबड़ा के अधीन आते गांव के नहर की पुली से लांबड़ा पुलिस को अज्ञात युवती का शव मिला जिस कारण इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना राहगीर ने कंट्रोल रूम को दी तथा मौके पर एस.एच.ओ. गुरमीत राम पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। जानकारी देते एस.एच.ओ. ने बताया कि गांव पवारां से निज्जरां को जाते सुए की पुली के समीप से पुलिस को एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है।

मृतक युवती की बाईं बाजू पर माता सीता रानी व दाईं बाजू पर पिता बिक्रम सिंह का नाम गुदवा रखा है। इसके अलावा गले के समीप मृतक युवती ने गिल भी गुदवाया हुआ है। उन्होंने कहा कि मृतका की पहचान के लिए कई गांवों की पंचायतों के सरपंचों व पंचों को फोटो डाली गई ताकि मृतका की पहचान हो सके लेकिन युवती की पहचान नहीं हो पाई।

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि अज्ञात युवती की बाजू पर इंजैक्शन की सिरिंज लगी हुई थी तथा थाना लांबड़ा की पुलिस द्वारा सिरिंज को कब्जे में ले लिया गया है। इस संबंध में जब लांबड़ा के एस.एच.ओ. गुरमीत राम ने कहा कि जांच बारीकी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतका के साथ रेप हुआ है या नहीं, इस बारे डाक्टरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस ने शव को पहचान के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में 72 घंटों के लिए रखवा दिया है। सूत्रों के अनुसार लड़की के साथ पहले रेप करने व बाद में उसकी हत्या करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

वर्ष 2025 की आखिरी रात को हुई घटना

स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2025 की आखिरी रात को यह घटना हुई है। इसके साथ ही मृतका के पैरों की अंगुलियों पर जख्मों के निशान थे। संभावना है कि यह आवारा कुत्तों द्वारा युवती के शव को नोचा गया हो। इसके साथ ही मृतका के बूट भी एक तरफ पड़े हुए थे।

