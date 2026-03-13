Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त Action, चलाया पीला पंजा

Ludhiana में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त Action, चलाया पीला पंजा

Edited By Kamini,Updated: 13 Mar, 2026 05:16 PM

strict action against illegal constructions in ludhiana

लुधियाना में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सामने आई है।

लुधियाना (हितेश) : लुधियाना में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने जोन B के अंतर्गत आने वाले दुर्गा कॉलोनी इलाके में बन रही एक अवैध कॉलोनी को गिरा दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर डॉ. नीरू कट्याल गुप्ता के निर्देशों पर की गई है। 

PunjabKesari

नगर निगम जोन B कार्यालय के बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों की टीम ने अवैध कॉलोनी में बिछाई जा रही सीवर लाइनों को उखाड़ दिया, और कॉलोनी में बनाए जा रहे कुछ स्ट्रक्चर को भी गिरा दिया। इसके अलावा, बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों ने निवासियों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के प्रति आगाह किया है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

यह कहते हुए कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों ने निवासियों से अपील की कि वे निर्माण कार्य तभी शुरू करें जब उन्हें नगर निकाय से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी मिल जाए। अन्यथा, अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!