Ludhiana में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त Action, चलाया पीला पंजा

लुधियाना (हितेश) : लुधियाना में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने जोन B के अंतर्गत आने वाले दुर्गा कॉलोनी इलाके में बन रही एक अवैध कॉलोनी को गिरा दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर डॉ. नीरू कट्याल गुप्ता के निर्देशों पर की गई है।

नगर निगम जोन B कार्यालय के बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों की टीम ने अवैध कॉलोनी में बिछाई जा रही सीवर लाइनों को उखाड़ दिया, और कॉलोनी में बनाए जा रहे कुछ स्ट्रक्चर को भी गिरा दिया। इसके अलावा, बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों ने निवासियों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के प्रति आगाह किया है।

यह कहते हुए कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों ने निवासियों से अपील की कि वे निर्माण कार्य तभी शुरू करें जब उन्हें नगर निकाय से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी मिल जाए। अन्यथा, अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

