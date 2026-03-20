सोशल मीडिया झगड़ा बना जानलेवा! 18 वर्षीय युवक ने उठाया खौफनाक कदम

खुरला किंगरा के अधीन आते इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय राजन के रूप में हुई है। मृतक ने घर पर सुसाइड करके जीवन लीला समाप्त कर ली।

जालंधर: खुरला किंगरा के अधीन आते इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय राजन के रूप में हुई है। मृतक ने घर पर सुसाइड करके जीवन लीला समाप्त कर ली।

मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर युवक का विवाद हुआ था, जिसको लेकर 2 दिन से युवक को मारने के लिए नौजवान धमकियां दे रहे थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि आज 10 से 12 नौजवान हथियारों से लैस होकर आए थे। इस दौरान नौजवानों ने मृतक राजन की माता को कहा कि वे उसे कुछ नहीं कहते, बस उससे बात करना चाहते हैं। इस दौरान राजन द्वारा नौजवानों से माफी मांगी गई। इस बात को राजन ने दिल पर लगा लिया। जिसके बाद उसने सुसाइड करके जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना को लेकर परिवार में शो की लहर छा गई और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गई। परिजनों ने शव को कब्जे में लेकर मृतक राजन की मां के बयानों पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक राजन की मां ने बताया कि आज 10 से 12 नौजवान घर पर आए और पहली मंजिल पर बेटे के पास चले गए। इस दौरान नोजवानों ने बेटे से पांव में गिरकर माफी मांगने के लिए कहा। इसके बाद बेटे ने उनके पैरों में गिरकर माफी भी मांग ली थी। मृतक राजन की मां ने कहा बेटे के साथ फोन पर ही नौजवानों की बात हो रही थी। इसके बाद बेटे ने बात को दिल पर लगा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।