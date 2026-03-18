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पंजाब में मीडिया को दबाने की कोशिश, जनता को सच दिखाने से रोका जा रहा : अविनाश राय खन्ना

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 18 Mar, 2026 06:14 PM

the public is being prevented from seeing the truth avinash rai khanna

पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का पंजाब की कानून व्यवस्था पर तो गैर-संवैधानिक दबाव शुरू से ही रहा है। उसके बाद आप सरकार ने जनता पर अनैतिक दबाव बनाना शुरू किया और अब आप सरकार पंजाब की जनता को सच दिखाने वाली...

पंजाब डैस्क : पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का पंजाब की कानून व्यवस्था पर तो गैर-संवैधानिक दबाव शुरू से ही रहा है। उसके बाद आप सरकार ने जनता पर अनैतिक दबाव बनाना शुरू किया और अब आप सरकार पंजाब की जनता को सच दिखाने वाली मीडिया पर ही हमले कर रही है, जो कि पंजाब सरकार के तुगलकी शासन का प्रमाण है।  

खन्ना ने कहा की पहले भी पंजाब सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर प्रतिशोधरूपी लक्षित हमले किये जा रहे थे। परन्तु आज जो पंजाब सरकार ने पंजाब केसरी ग्रुप की मालकी वाले होटल को तोडा है, वह पंजाब सरकार की धक्केशाही का जीता जागता उदाहरण है। पंजाब सरकार अपनी मनमानी के चलते संविधान के चौथे स्तम्भ मीडिया पर भी अत्याचार करने पर उतर चुकी है, जोकि सरासर लोकतंत्र की हत्या है।

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