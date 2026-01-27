शहनाज गिल के Birthday पर भाई शहबाज ने लिखा भावुक नोट, पढ़ें

एक्ट्रेस शहनाज गिल आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। जन्मदिन के मौके पर शहबाज ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट सांझा करते हुए बहन को विश किया।

पंजाब डेस्क : एक्ट्रेस शहनाज गिल आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। जन्मदिन के मौके पर शहबाज ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट सांझा करते हुए बहन को विश किया। शहबाज ने अपने इंस्टाग्राम पर विश करते हुए लिखा कि, "मेरी बहन, मेरी ताकत, मेरा हमेशा का सपोर्ट, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। आज मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की वजह से हूं। मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहने के लिए और मुझ पर तब भी विश्वास करने के लिए धन्यवाद, जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज और हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। @ishehnaaz_gill।"

इसके साथ ही शहबाज ने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में शहनाज के बगल में खड़े शहबाज पंजाबी में कहते हैं, "आज मेरी बहन का जन्मदिन है। मेरी इकलौती बहन शहनाज को जन्मदिन की बधाई। उसने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है और मुझे यकीन है कि वह आगे भी बड़ी ऊंचाइयों को छूती रहेगी। मैं आज जो कुछ भी हूं, उसकी वजह से हूं। उसके बिना, हममें से कोई भी आज यहां नहीं होता। थैंक यू... आई लव यू।

