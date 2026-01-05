Punjab : शादी की खुशियाँ पल भर में बनीं दहशत! वेडिंग पैलेस में जमकर बवाल

होशियारपुर में एक शादी के दौरान हंगामा होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि होशियारपुर-टांडा रोड पर स्थित फुलकारी पैलेस में एक विवाह समारोह के दौरान उस समय भारी हंगामा हो गया, जब पैलेस के वेटरों और वहां तैनात बाउंसरों के बीच जबरदस्त मारपीट हो...

होशियारपुर (अमरीक) – होशियारपुर में एक शादी के दौरान हंगामा होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि होशियारपुर-टांडा रोड पर स्थित फुलकारी पैलेस में एक विवाह समारोह के दौरान उस समय भारी हंगामा हो गया, जब पैलेस के वेटरों और वहां तैनात बाउंसरों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस हिंसक घटना में दो बाउंसरों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और एक महिला बाउंसर भी घायल हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरक्षा सेवा के संचालक प्रशांत भल्ला ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर तैनात थे, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिला कर्मचारी शामिल थे। आरोप है कि शराब के नशे में धुत कुछ वेटरों ने महिला स्टाफ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उनके साथ छेड़छाड़ की। जब बाउंसरों ने इसका विरोध किया तो मामला और बिगड़ गया।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब शादी खत्म होने के बाद वे घर लौटने लगे, तो पैलेस के बाहर पहले से मौजूद 15 से अधिक लोगों ने लाठियों और अन्य हथियारों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान न सिर्फ बाउंसरों की पिटाई की गई, बल्कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही एक महिला के गले से सोने की चेन छीनने के आरोप भी लगे हैं।

इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाउंसर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अड्डा सराय चौकी के इंचार्ज ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फुटेज की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।