पंजाब के कई इलाकों में कल लगेगा लंबा Power Cut, जानें अपने इलाके का हाल

Edited By Kamini,Updated: 16 Jan, 2026 07:29 PM

पंजाब के कई इलाकों में कल लंबा पावर कट लगने वाला है।

पंजाब डेस्क: पंजाब के कई इलाकों में कल लंबा पावर कट लगने वाला है। पंजाब बिजली विभाग गर्मी के मौसम को देखते हुए जरूरी मरम्मत और मेंटेनेंस के चलते कई जगहों पर बिजली बंद रखेगा, जिसके बारे में शहरों में पहले से जानकारी भी दे दी गई है। इस बारे में विभाग की तरफ से अलग-अलग शहरों के बारे में दी गई जानकारी इस तरह है-

नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी): SDO पंजाब स्टेट पावरकॉम लिमिटेड सब-ऑपरेशन डिवीज़न ऑफिस सिंहपुर (नूरपुरबेदी) इंजी. पावरकॉम के JE रोहित कुमार ने अखिलेश कुमार के हवाले से जारी एक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि बिजली लाइनों की अर्जेंट रिपेयर के कारण मिले परमिट के अनुसार, गांव बस्सी के 11 KV फीडर के तहत आने वाले गांवों जैसे चेहिड़मजारा, बस्सी, चनौली, शाहपुर, ससकौर, खेड़ी, रौली, झिंझरी, लालपुर, बड़वा और लखनऊ समेत दूसरे गांवों की खेती के मोटरों की बिजली सप्लाई 17 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखी जाएगी, जबकि इन गांवों की घरेलू बिजली सप्लाई बिना रुके जारी रहेगी। चल रहे काम के कारण बिजली कटौती का समय कम या ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर बिजली का दूसरा इंतज़ाम कर लें।

नवांशहर (त्रिपाठी): अर्बन सब-डिवीजन नवांशहर के असिस्टेंट इंजीनियर ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि 66 KV सब-स्टेशन नवांशहर से चलने वाले सिटी-3 फीडर से बिजली सप्लाई शनिवार, 17 जनवरी, 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जरूरी मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। इस वजह से, इन इलाकों में बिजली बंद रहेगी। भट्टी कॉलोनी, विकास नगर, प्रिंस एन्क्लेव, गरचा एन्क्लेव, स्लो रोड, गुरु अंगद नगर, बैक साइड सत्संग घर (स्लो रोड), रोटरी भवन और इस फीडर से चलने वाले दूसरे इलाके वगैरह बंद रहेंगे।

टांडा उड़मुड़ (मोमी): पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉर्पोरेशन के तहत 132 KV S/S टांडा में 2 नए ब्रेकर लगाने के लिए, S/S से चलने वाले 11 KV सल्ला UPS फीडर, 11 KV मॉडल टाउन UPS फीडर, 11 KV झनवा AP., 11 KV मसीतपालकोट AP फीडर की बिजली सप्लाई 17 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब-डिवीजन टांडा इंदरपाल सिंह ने बताया कि शटडाउन के दौरान सल्ला, प्रेमपुर, ठाकरी, ढढियां, मीरापुर, मॉडल टाउन, कदारी चक्क, साहिबाजपुर, कोटली, मानपुर, पसवाल, मूनका, बोलेवाल, पल्ला चक, कुराला आदि गांवों की बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

माहिलपुर (जसवीर): सब-डिविजनल ऑफिसर पालदी (कोट फतूही) की दी गई जानकारी के मुताबिक, 17 जनवरी को 220 KV सब-स्टेशन कोट फतूही से चलने वाले 11 KV खराड़ी फीडर की अर्जेंट रिपेयर के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक पावर सप्लाई बंद रहेगी। इस वजह से हकूमतपुर, पालदी, खड़ौदी, खेड़ा, नंगल कलां आदि गांवों की पावर सप्लाई पर असर पड़ेगा।

