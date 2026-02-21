पुलिस के हाथ लगी सफलता, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद

हाजीपुर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है।

हाजीपुर (जोशी): हाजीपुर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस संबंध में पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एस.एच.ओ. हाजीपुर हरप्रेम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाजीपुर पुलिस के एच.सी. सुरेंद्र कुमार अपनी पुलिस पार्टी के साथ 'ऑपरेशन सील' के संबंध में इंटरस्टेट नाके पर तैनात थे। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि गांव काजू पीर के श्मशान घाट के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक के कैन में अवैध शराब रखकर बेचने की फिराक में है।

सूचना के आधार पर जब एच.सी. सुरेंद्र कुमार ने पुलिस पार्टी के साथ बताए गए स्थान पर छापेमारी की, तो वहां दीवार के साथ एक प्लास्टिक का कैन पड़ा मिला। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कैन की तलाशी लेने पर उसमें से 15 हजार मिलीलीटर अवैध शराब बरामद हुई। हाजीपुर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी जारी है।

