Hoshiarpur के दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी बंद, 5 घंटे का Powercut

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Feb, 2026 06:03 PM
होशियारपुर (राकेश): जिला होशियारपुर में बिजली कट लगने की सूचना है। इस बारे जानकारी देते पावरकॉम के एस.डी.ओ. विक्रांत जोशी ने कहा है कि 11 के.वी. बंजरबाग, सलवाड़ा व अज्जोवाल फीडर की बिजली सप्लाई 26 फरवरी को प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक नए फीडर के कंस्ट्रक्शन के लिए बंद रहेंगे।
इसके चलते बंजरबाग, सलवाड़ा, सुखियाबाद, वैष्णो माता मंदिर के पास भरवाई रोड, अंबे वैली, भवानी नगर, अजीत नगर, अनमोल नगर, शास्त्री नगर, ईश्वर नगर, शमशान घाट, हरियाना रोड, ओल्ड टांडा रोड, नलोइयां चौक, अज्जोवाल, मिल्क प्लांट, सैंचा, प्रीत नगर फैक्टरी साइड इत्यादि इलाके प्रभावित होंगे।