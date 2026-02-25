Hoshiarpur के दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी बंद, 5 घंटे का Powercut

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Feb, 2026 06:03 PM



जिला होशियारपुर में बिजली कट लगने की सूचना है। इस बारे जानकारी देते पावरकॉम के एस.डी.ओ. विक्रांत जोशी ने कहा है कि 11 के.वी. बंजरबाग, सलवाड़ा व अज्जोवाल फीडर की बिजली सप्लाई 26 फरवरी को प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक नए फीडर के कंस्ट्रक्शन के लिए बंद...