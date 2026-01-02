नए साल पर पंजाबियों को मिला तोहफा! 3 करोड़ लोगों को मिलेगा 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज

पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के

पंजाब डेस्कः पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के 3 करोड़ निवासियों के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।





डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेकेंडरी और टर्शरी केयर के इलाज के दौरान किसी भी पंजाबी को अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह योजना ‘सरबत दा भला’ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें न तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव है और न ही कोई आर्थिक या सामाजिक पात्रता की शर्त। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब का हर वह निवासी, जिसके पास पंजाब का आधार कार्ड और वोटर कार्ड है, इस योजना का लाभ लेने का पात्र होगा। इस योजना के तहत राज्य के करीब 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इसे अपनी तरह की दुनिया की पहली यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम बताया, जिसमें राज्य की 100 प्रतिशत आबादी को कवर किया जा रहा है। डॉ. बलबीर सिंह ने जानकारी दी कि इस योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसमें पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में यह मॉडल सफलतापूर्वक लागू है और पंजाब सरकार ने उसी अनुभव से प्रेरणा ली है। उनके अनुसार 15 तारीख को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।



योजना के लॉन्च के बाद राज्य भर में 9,000 से अधिक सरकारी सेवा केंद्रों और गांवों में विशेष कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। एक बार पंजीकरण के बाद कार्ड बनने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन से चार महीनों में पंजाब के हर नागरिक के पास 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कार्ड हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अचानक बीमारी, दिल का दौरा, स्ट्रोक या दुर्घटनाओं के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो जाते हैं, घर-जमीन बेचने और कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। यह योजना पंजाबियों को ऐसी सभी परेशानियों से राहत देगी। उन्होंने आम आदमी क्लीनिकों की सफलता का भी उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 4 करोड़ 59 लाख से अधिक लोग इन क्लीनिकों से इलाज और मुफ्त दवाइयों का लाभ उठा चुके हैं। समय पर इलाज और दवाइयां मिलने से भविष्य में कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों में कमी आने की उम्मीद है। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पंजाब सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, जो आने वाले वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर ही बदल देगा।