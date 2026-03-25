Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Property होगी और महंगी! आज जारी होंगे नए कलेक्टर रेट, पढ़ें पूरी खबर

Property होगी और महंगी! आज जारी होंगे नए कलेक्टर रेट, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Vatika,Updated: 25 Mar, 2026 10:48 AM

property rate

अगले वित्तीय वर्ष के लिए नए कलेक्टर रेट बुधवार को जारी किए जाएंगे।

चंडीगढ़: अगले वित्तीय वर्ष के लिए नए कलेक्टर रेट बुधवार को जारी किए जाएंगे। हालांकि इस बार पिछले साल की तरह भारी बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जमीन और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में करीब 40% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है, जिससे खेती योग्य जमीन काफी महंगी हो जाएगी। वहीं, रिहायशी, व्यावसायिक और ग्रामीण जमीनों के रेट में 20 से 30% तक बढ़ोतरी की संभावना है। प्रशासन द्वारा कलेक्टर रेट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और ये नए रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए रेट लागू होने के बाद शहर में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा।

पिछले साल से लिया सबक
पिछले साल कलेक्टर रेट में भारी बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें रिहायशी प्रॉपर्टी के रेट ढाई गुना तक बढ़ा दिए गए थे। इसके चलते कई लोगों ने चंडीगढ़ की बजाय मोहाली और पंचकूला में निवेश करना बेहतर समझा। इसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने बढ़ोतरी सीमित रखी है। हालांकि, लोगों की मांग थी कि रिहायशी इलाकों को कम कैटेगरी में बांटकर रेट तय किए जाएं, लेकिन इस पर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!