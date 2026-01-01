Nawanshahr में लगेगा लंबा पावरकट, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेगी बत्ती गुल

चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने की अवधि कम या अधिक भी हो सकती है।

नूरपुरबेदी(भंडारी): अतिरिक्त सहायक अभियंता, पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड, उप-कार्यालय तख्तगढ़ ने बताया गया कि बिजली लाइनों की आवश्यक मुरम्मत किए जाने तथा पेड़ों की कटाई को लेकर प्राप्त हुए परमिट के तहत 2 जनवरी, शुक्रवार को 11 के.वी. गांव सरां के फीडर के अंतर्गत आने वाले गांवों की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी।

जिस कारण उक्त फीडर के अंतर्गत आने वाले बजरूड़, सरां, भावोवाल, छज्जा, चौंतां तथा नंगल दे मंड क्षेत्र की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने की अवधि कम या अधिक भी हो सकती है। जिस लिए उपभोक्ता बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें।

