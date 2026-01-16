Punjab: 100 पुलिस कर्मियों ने केंद्रीय मॉडर्न जेल में की सरप्राइज चेकिंग

केंद्रीय मॉर्डन जेल फरीदकोट में अचानक पुलिस ने चेकिंग की है।

फरीदकोट (राजन): केंद्रीय मॉर्डन जेल फरीदकोट में अचानक पुलिस ने चेकिंग की है। मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. प्रज्ञा जैन, एसएसपी फरीदकोट के नेतृत्व में फरीदकोट पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से केंद्रीय मॉडर्न जेल फरीदकोट में अचानक और विस्तृत चेकिंग अभियान चलाया गया। यह चेकिंग अभियान शुक्रवार को लगभग 100 पुलिस कर्मियों की अलग-अलग टीमें बनाकर किया गया।

यह सर्च ऑपरेशन रमणदीप सिंह, एसपी (एनडीपीएस) फरीदकोट की निगरानी में चलाया गया, जिसमें उनके साथ तरलोचन सिंह, डीएसपी (सब-डिवीजन) फरीदकोट सहित जेल प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जेल के हर हिस्से की जांच की, जिसमें कैदियों की बैरकें, कैंटीन, बाथरूम, चारदीवारी, निगरानी कैमरे और अन्य सुरक्षा प्रणालियों की गहन जांच शामिल थी।

इस संबंध में रमणदीप सिंह, एसपी (एनडीपीएस) फरीदकोट ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदकोट पुलिस द्वारा यह चेकिंग डीएसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में, जेल प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर, पुलिस कर्मियों की अलग-अलग टीमें बनाकर की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों ने जेल के हर हिस्से की अच्छी तरह जांच की, जिसमें बैरकें, कैंटीन, बाथरूम, चारदीवारी और निगरानी कैमरों की जांच भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि महिला बैरकों की जांच महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विशेष संवेदनशीलता और सुरक्षा नियमों के तहत की गई, जिसमें महिला कैदियों की निजता का पूरा सम्मान रखा गया।

इस संबंध में एसएसपी फरीदकोट डॉ. प्रग्या जैन ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा यह चेकिंग किसी भी गैरकानूनी वस्तु या नशीले पदार्थों की मौजूदगी को रोकने तथा जेल के अंदर सुरक्षा प्रबंधों की जांच के लिए की गई। यह अभियान गोपनीय रखा गया, ताकि कोई शरारती तत्व इसकी जानकारी लेकर बच न सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की अचानक चेकिंग जेल के अंदर बंद आपराधिक प्रवृत्ति वाले कैदियों में भय पैदा करती है और ऐसी जांचें आने वाले समय में नियमित रूप से जारी रहेंगी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि थाना प्रभारियों और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जेल के आसपास रहने वाले निवासियों का रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कैदियों या उनके साथियों के साथ मिलकर जेल के अंदर नशा या अन्य गैरकानूनी वस्तुएं फेंकने में शामिल न हो सके। साथ ही उन्होंने स्थानीय निवासियों से अपील की कि यदि वे किसी को घर किराए पर देते हैं, तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से पुलिस को दें, क्योंकि कोई आपराधिक तत्व ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here