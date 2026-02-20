Main Menu

पंजाब सरकार का कॉलोनी वासियों ने किया बायकॉट, कहा- 'विकास नहीं तो वोट नहीं'

Edited By Urmila,Updated: 20 Feb, 2026 12:13 PM

colony residents boycott punjab government

कोटकपूरा के सिखांवाला रोड पर स्थित न्यू ग्रीन एन्क्लेव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

कोटकपूरा (जगतार दोसांझ): कोटकपूरा के सिखांवाला रोड पर स्थित न्यू ग्रीन एन्क्लेव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने एकमत होकर कॉलोनी के बाहर नोटिस लगाकर मौजूदा सरकार का बायकॉट करने का ऐलान किया है।

इस दौरान एसोसिएशन के प्रधान अशोक गोयल की लीडरशिप में सभी मेंबर्स और कॉलोनी के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने कहा कि यह मामला कई बार हलके के विधायक और विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां समेत बड़े अधिकारियों के ध्यान में लाया गया, लेकिन कॉलोनी की मेन सड़क का कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

और ये भी पढ़े

उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की कई दूसरी गलियों में विकास का काम हो चुका है, लेकिन न्यू ग्रीन एन्क्लेव को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक, हर बार भरोसा देकर मामले को टाल दिया जाता है, लेकिन कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी कॉलोनी के लोगों ने बॉयकॉट का बोर्ड लगाया था, उस समय मार्केट कमेटी के चेयरमैन गुरमीत सिंह ने 15 दिन में सड़क शुरू करने का भरोसा दिया था, लेकिन वह उनसे मिलने तक नहीं आए।

इसके अलावा, कॉलोनी में पीने के पानी समेत दूसरी बेसिक सुविधाओं की कमी है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी की टालमटोल वाली पॉलिसी की वजह से लोग परेशान हैं। इसके विरोध में उन्होंने ऐलान किया कि अब कॉलोनी के लोग सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता या बड़े अधिकारी से नहीं मिलेंगे और आने वाले नगर परिषद और विधानसभा चुनावों का पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जब तक कॉलोनी के बेसिक विकास के काम पूरे नहीं हो जाते, तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

