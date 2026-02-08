पंजाब में लड़के की बेरहमी से ह/त्या! नहर में फेंका श/व

करीब पौने 2 महीने पहले फरीदकोट के गांव दीप सिंह वाला गांव से लापता हुए युवक कमलजीत सिंह का शव राजस्थान जैसलमेर नहर से मिलने के बाद परिवार में सन्नाटा छाया हुआ है।

फरीदकोट (जगतार दोसांझ): करीब पौने 2 महीने पहले फरीदकोट के गांव दीप सिंह वाला गांव से लापता हुए युवक कमलजीत सिंह का शव राजस्थान जैसलमेर नहर से मिलने के बाद परिवार में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं परिवार ने संदेह जाहिर किया है कि उनके बेटे की हत्या कर लाश नहर में फेंकी गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मृतक के पिता हरनेक सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को उनका बेटा घर से लापता हो गया था, जो दवा लेने फरीदकोट आया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा जिसकी सदर सादक थाने में शिकायत दी गई, जहां 24 दिसंबर को केस दर्ज किया गया, लेकिन कल अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके बेटे की लाश जैसलमेर नहर में मिली है। उन्हें शक है कि उनके बेटे की हत्या कर लाश नहर में फेंकी गई है।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कोटकपूरा से दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ हथियार रखने का मामला दर्ज है और उनसे बरामद मोटरसाइकिल उनके बेटे कमलजीत की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके बेटे के फोन पर एक लड़की का भी फोन आया था, जो गिरफ्तार लड़कों की रिश्तेदार बताई जा रही है। उन्हें शक था कि उनके बेटे का उस लड़की से प्रेम संबंध हो सकता है, जिसके चलते उसकी हत्या करके शव नहर में फेंक दिया गया। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

इस बीच, घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 24 दिसंबर को सादक थाने में कमलजीत नाम के लड़के के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी लाश जैसलमेर नहर से बरामद हुई थी। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here