Punjab : बिजनेसमैन से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

जैतो (रघुनंदन पराशर): फरीदकोट की एस‌एसपी डॉ. प्रज्ञा जैन आईपीएस के नेतृत्व में फरीदकोट पुलिस ने बुरे तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है जिसके तहत बुरे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में, फरीदकोट के एस (इन्वेस्टिगेशन) जोगेश्वर सिंह के मार्गदर्शन में फरीदकोट पुलिस ने 02 लाख रुपए की फिरौती के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी फरीदकोट के एस पी (एनडीपीएस ) रमनदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी की पहचान दीपक शर्मा, बेटे सतपाल शर्मा, निवासी जोता वाली गली, जीवन नगर, कोटकपूरा के रूप में हुई है। इसके अलावा, आरोपी दीपक शर्मा की मां वीना रानी को भी इसमें उसका साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोटकपूरा के एक बिजनेसमैन को जानकारी मिली थी कि साल 2020 में उनके साथ काम करने वाले दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी और वीडियो पोस्ट करके बिजनेसमैन, उनके पिता और उनके जान-पहचान वालों को जान से मारने की धमकी दी है।

इसके अलावा, आरोपी दीपक शर्मा ने करीब 06 महीने पहले भी बिजनेसमैन से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 02 लाख रुपये मांगे थे। जिसके बाद आरोपी दीपक शर्मा की मां वीना रानी ने भी अपने बेटे को फिरौती की रकम देने के लिए धमकाया था। मामले की जानकारी मिलते ही फरीदकोट के एसपी (इन्वेस्टिगेशन) जोगेश्वर सिंह के डायरेक्शन में और डीएसपी (कोटकपूरा) संजीव कुमार की सुपरविजन में एक पुलिस टीम बनाई गई और दोषियों की तलाश शुरू की गई जिसके दौरान टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस मामले की आरोपी वीना रानी को 12 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद मामले के मुख्य आरोपी दीपक शर्मा को 19 फरवरी को मुंबई, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके पंजाब लाया गया।

उसे कल 23 फरवरी को फरीदकोट कोर्ट में पेश किया गया और 02 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी दीपक शर्मा एक व्यापारी के यहां पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करता था, जिसे अकाउंट्स में हेराफेरी करते पाए जाने पर काम से निकाल दिया गया था। इसके अलावा आरोपी पर कोरोना काल में सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने का केस भी दर्ज था, जिसमें व्यापारी गवाह भी था। फरीदकोट पुलिस ने इस संबंध में थाना सिटी कोटकपूरा में धारा 308(4)/61(2) BNS के तहत केस नंबर 30 तारीख 11.02.2026 दर्ज किया है। इसके अलावा इस मामले की और गहराई से जांच की जा रही है ताकि आरोपी के पिछले और अगले लिंक्स की डिटेल में जांच की जा सके। फरीदकोट पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पूरी ईमानदारी और पक्के इरादे से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जिसके तहत बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। इसलिए वह लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी को इस तरह से कोई धमकी भरा कॉल आए तो तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल को इसकी जानकारी दें।

