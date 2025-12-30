Main Menu

  • Punjab : कड़ाके की ठंड में उबाल: DSP ऑफिस के बाहर सड़कों पर उतरे लोग

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Dec, 2025 08:27 PM

people took to the streets outside the dsp office in garhshankar

इलाके में सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा पुलिस के दबाव में लोगों पर किए जा रहे जबर और इलाके में बढ़ती अनियमितताओं के विरोध में, आज वामपंथी धड़े और जनतक संगठनों के आह्वान पर लोगों ने कड़ाके की ठंड में डीएसपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया...

गढ़शंकर (ब्रह्मपुरी)- इलाके में सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधियों के दबाव में पुलिस द्वारा लोगों पर किए जा रहे अत्याचार और इलाके में बढ़ती अनियमितताओं के विरोध में आज वामपंथी धड़े और जनतक संगठनों के आह्वान पर लोगों ने कड़ाके की ठंड में डीएसपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर वक्ताओं ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ़ ज़ोरदार भाषण दिए और कहा कि गढ़शंकर इलाके में अवैध खनन, लूटपाट, हत्या और नशाखोरी  की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि पुलिस असामाजिक तत्वों को रोकने के बजाय राजनीतिक नेताओं के दबाव में आम लोगों को परेशान कर रही है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान, कॉमरेड दर्शन सिंह मट्टू, कॉमरेड गुरनेक सिंह भज्जल, रामजी दास चौहान ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में बीट इलाके के रतनपुर, काणेवाल और कोट गांवों के कुछ लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं, जिसके विरोध में पूरा बीट इलाका एकजुट होकर संघर्ष के रास्ते पर निकल पड़ा है। 

वक्ताओं ने कहा कि इलाके में दिन-रात अवैध खनन हो रहा है, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन प्रशासन इस पर आंखें मूंदे हुए है। इस मौके पर कॉमरेड कुलभूषण महिंदवानी, महिंदर सिंह बड़ोआण, बीबी सुभाष मट्टू ने कहा कि इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, गांवों की खस्ताहाल लिंक सड़कों की हालत खराब हो गई है और सत्ताधारी पार्टी के नेता शहर में बाईपास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि खनन माफिया राजनीतिक प्रभाव से लगातार खनन का काम बढ़ा रहा है और इलाके के जंगल और प्राकृतिक विरासत को अवैध रूप से मिटाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। वक्ताओं ने मांग की कि गांव रतनपुर और काणेवाल के लोगों के खिलाफ दर्ज झूठे मामले रद्द किए जाएं और इलाके में कानून व्यवस्था बहाल की जाए। 

इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी डीएसपी, एसएचओ गढ़शंकर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आम लोगों के खिलाफ कथित तौर पर की जा रही धक्केशाही के उदाहरण दिए और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान, एसपी मेजर सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वे खुद दर्ज पुलिस मामलों की जांच करेंगे और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के नेताओं से विरोध खत्म करने की अपील की। इस आश्वासन के बाद, प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान इलाके के अलग-अलग गांवों की महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थीं।

