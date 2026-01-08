दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रैसवे से जुड़े अवसर, जालंधर में उभर रहा नया इंडस्ट्रियल हब!

Main Menu

08 Jan, 2026

जालंधर (खुराना): दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रैसवे का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और आने वाले समय में यह एक्सप्रैसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू–कश्मीर सहित कई क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है।

जालंधर की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे कंग साबू के निकट से होकर गांव धोगड़ी की ओर गुजरता है। धोगड़ी इलाका पहले ही एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी का फायदा उठाकर धोगड़ी से मदारा की ओर जाती सड़क के किनारों पर नया इंडस्ट्रियल क्षेत्र तेजी से विकसित होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। माना जा रहा है कि यदि धोगड़ी से आगे होशियारपुर रोड की ओर बढ़ते इस मार्ग के आसपास नया इंडस्ट्रियल जोन आकार लेता है, तो इससे जालंधर शहर पर औद्योगिक दबाव काफी हद तक कम होगा।

कई वर्ष पहले सरकारी स्तर पर बनाए गए फोकल प्वाइंट के बाद से औद्योगिक संगठनों द्वारा लगातार नए फोकल प्वाइंट की मांग उठाई जाती रही है, परंतु विभिन्न सरकारों द्वारा इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

वहीं सरकारी स्तर पर नए प्रोजैक्ट न आने के कारण पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और प्राइवेट स्तर पर कई इंडस्ट्रियल हब विकसित किए जा चुके हैं, जिनमें वरियाणा इंडस्ट्रियल काम्पलैक्स, गदईपुर इंडस्ट्रियल काम्पलैक्स, गांव संगल सोहल, नूरपुर रोड और राओवाली क्षेत्र प्रमुख हैं। विशेष बात यह है कि इन प्राइवेट इंडस्ट्रियल हब्स में अब मूलभूत औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसके चलते उद्योग जगत धीरे–धीरे सरकार पर निर्भर रहने की बजाय निजी डिवैल्पर्स के माध्यम से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने लगा है।

मास्टर प्लान में भी है इंडस्ट्रियल ज़ोन का प्रावधान

धोगड़ी से मदारा की ओर जाती सड़क के किनारे नया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स बनने की संभावनाएं इसलिए भी अधिक मानी जा रही हैं, क्योंकि मौजूदा मास्टर प्लान के अनुसार यह पूरा क्षेत्र शुद्ध इंडस्ट्रियल जोन में शामिल है। इस कारण ज्यादातर सरकारी विभागों द्वारा यहां अनुमतियां प्रदान करना अपेक्षाकृत सहज रहेगा। इंडस्ट्रियल ज़ोन में आने के कारण भविष्य में बड़े–बड़े औद्योगिक यूनिट्स भी यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

एक्सप्रैसवे कनैक्टिविटी से मिलेगा बड़ा लाभ

औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में जालंधर की बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां धोगड़ी से आगे के क्षेत्रों में शिफ्ट होने का मन बना रही हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से होकर निकलने वाला दिल्ली–अमृतसर–कटड़ा एक्सप्रैसवे संपूर्ण औद्योगिक ढांचे के लिए “रामबाण” साबित होगा। बताया जा रहा है कि गांव मदारा से होशियारपुर रोड तथा आदमपुर एयरपोर्ट भी नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र की मल्टी–मोडल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाती है, जिससे उद्योग जगत को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल हब विकसित करने के लिए कई औद्योगिक संगठन सक्रिय हैं जबकि कुछ निजी डिवैल्पर्स भी अपने प्रोजैक्ट्स लाकर जालंधर के औद्योगिक भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगा रहे हैं। जिस प्रकार जालंधर की इंडस्ट्री ने गदईपुर, रंधावा मसंदा से आगे के क्षेत्रों तक अपना दायरा बढ़ाया है, उसी तरह धोगड़ी के आगे बनने वाला प्रस्तावित इंडस्ट्रियल जोन पूरे क्षेत्र के विकास के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

