  • नए साल के जश्न में Jalandhar में  बवाल,  Eastwood के बाहर चले गंडासे, वायरल हो रहा Video

Edited By Vatika,Updated: 01 Jan, 2026 02:58 PM

new year evening viral video

नए साल के जश्न के दौरान जालंधर के ईस्टवुड और रॉयल किंग रिजॉर्ट में देर रात

जालंधर (सोनू): नए साल के जश्न के दौरान जालंधर के ईस्टवुड और रॉयल किंग रिजॉर्ट में देर रात भारी हंगामा देखने को मिला। जहां एक ओर लोग आतिशबाजी और जश्न में डूबे हुए थे, वहीं इन दोनों स्थानों पर विवाद और मारपीट की घटनाओं ने माहौल बिगाड़ दिया।

ईस्टवुड विलेज में देर रात कुछ युवकों द्वारा जमकर हुड़दंग किया गया। आरोप है कि शराब के नशे में लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस पर ईस्टवुड के कर्मचारियों और बाउंसरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद ईस्टवुड के बाहर सड़क पर दो गुटों में विवाद बढ़ गया, जहां एक पक्ष के युवक ने खुलेआम दूसरे पक्ष पर गंडासे से हमला कर दिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं दूसरी ओर रॉयल किंग रिजॉर्ट में भी नए साल की पार्टी को लेकर बवाल मच गया। लोगों का आरोप है कि रिजॉर्ट की ओर से एक इवेंट आयोजित किया गया था, जिसकी एंट्री फीस 700 रुपये बताई गई थी। कई लोगों ने एडवांस में 2500 रुपये तक भुगतान किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और गेट बंद कर दिए गए।

आरोप है कि बाद में एंट्री फीस बढ़ा दी गई और अंदर जाने के बाद खाने-पीने के लिए अलग से पैसे वसूले गए। लोगों का कहना है कि रात करीब 11 बजे कार्यक्रम को यह कहकर बंद कर दिया गया कि आगे इवेंट की अनुमति नहीं है, जबकि पहले कार्यक्रम की टाइमिंग रात 7 बजे से 1 बजे तक बताई गई थी। इसके साथ ही डीजे भी बंद कर दिया गया, जिससे लोगों में रोष फैल गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पार्टी में नाबालिगों को भी शराब परोसी जा रही थी। लोगों का यह भी कहना है कि इवेंट के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। भारी हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि रॉयल किंग रिजॉर्ट में अभी तक कोई मैनेजर या सीनियर स्टाफ मौके पर नहीं मिला है। हालांकि, कर्मचारियों को जरूरी दस्तावेज थाने में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच की जा रही है ,दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

