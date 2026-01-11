AAP सरपंच हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने फरार आरोपियों को दबोचा

अमृतसर में आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच जरमैल सिंह की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

अमृतसर: अमृतसर में आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच जरमैल सिंह की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले दोनों शूटरों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हत्या के बाद दोनों आरोपी पंजाब से फरार हो गए थे और रायपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर छिपे हुए थे। तकनीकी निगरानी और पुख्ता इनपुट के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पंजाब पुलिस ने रायपुर पुलिस के सहयोग से राजेंद्र नगर स्थित ऋषभ अपार्टमेंट में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उन्हें अमृतसर लाया गया।

बताया जा रहा है कि यह वारदात 4 जनवरी को उस समय हुई, जब तरनतारन जिले के गांव वल्टोहा के सरपंच जरमैल सिंह अमृतसर के मैरी गोल्ड रिज़ॉर्ट में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। समारोह के दौरान जब वे खाना खा रहे थे, तभी हमलावरों ने बेहद नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

गंभीर रूप से घायल जरमैल सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल पंजाब पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों शूटरों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के जरिए हत्या के पीछे की पूरी साजिश, मास्टरमाइंड और इस मामले में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

