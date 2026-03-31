लुधियाना के सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना, प्रताप चौक में जाम किया ट्रैफिक

लुधियाना नगर निगम ने खुले में कचरा जमा होने की समस्या को हल करने के नाम पर जो कॉम्पैक्टर सिस्टम लगाया था

लुधियाना (हितेश): लुधियाना नगर निगम द्वारा खुले में कूड़ा जमा रहने की समस्या का हल करने के नाम पर जो कॉम्पैक्टर सिस्टम लगाया गया था, वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसके विरोध में सफाई कर्मचारियों द्वारा लुधियाना के प्रताप चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए ट्रैफिक जाम किया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए यूनियन लीडर विपिन कल्याण ने बताया कि जो सफाई कर्मचारी कूड़े की डोर-टू-डोर कलेक्शन करते लाते हैं उन्हें कॉम्पैक्टर पर कूड़ा नहीं फैंकने दिया जा रहा और तंग-परेशान किया जा रहा है। पूरे शहर के 95 वार्डों के लिए सिर्फ 32 कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। एक कॉम्पैक्टर में एक ही मशीन है। जब मशीन डंप पर कूड़ा छोड़ने जाती है तो बाद में सफाई कर्मचारियों को कूड़े की रेहड़ियां लेकर काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है।

सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने यह आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा कूड़े की डोर-टू-डोर लिफ्टिंग का काम प्राइवेट कंपनी को देने की कोशिश की जा रही है। इस कारण डोर-टू-डोर कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा मेयर के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का हल नहीं हुआ या डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का काम किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया तो भारत नगर चौक लुधियाना में जाम लगाया जाएगा और आने वाले दिनों में मेयर कमिश्नर के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा।

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