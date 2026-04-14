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लुधियाना में मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी टीम का शिकंजा, की ताबड़तोड़ छापेमारी

Edited By Kalash,Updated: 14 Apr, 2026 02:59 PM

ludhiana food safety team raid

शहर के लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है।

लुधियाना (राज): शहर के लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी टीम ने डॉ. अशिष चावला के नेतृत्व में हांबरा रोड स्थित हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स, त्रिशीना नगर और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया। टीम की इस अचानक कार्रवाई से दुकानदारों और डेयरी संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। जांच के दौरान टीम ने गुणवत्ता पर संदेह होने पर पनीर, दूध और नमक समेत चीज एनालॉग के कुल आधा दर्जन सैंपल भरे, जिन्हें तुरंत सील कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है।

अभियान के दौरान टीम केवल डेयरियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि गोकुल रोड स्थित एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर भी दबिश दी गई। वहां निरीक्षण के दौरान स्वच्छता के मानकों और खाद्य पदार्थों के भंडारण की बारीकी से जांच की गई। डॉ. अशिष चावला ने सख्त लहजे में कहा कि एफ.एस.एस.ए.आई. के नियमों का पालन करना हर कारोबारी के लिए अनिवार्य है और किसी भी कीमत पर जनता की सेहत के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य मकसद आम नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया करवाना है।

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई ने उन कारोबारियों को सख्त संदेश दिया है जो अधिक मुनाफे के लालच में नियमों को ताक पर रखते हैं। डॉ. चावला ने चेतावनी देते हुए कहा कि लैब की रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी भी सैंपल में मिलावट पाई गई या मानक फेल हुए, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने फूड बिजनेस ऑपरेटरों को हिदायत दी कि वे न केवल साफ-सफाई का ध्यान रखें, बल्कि भंडारण की स्थिति को भी एफ.एस.एस.ए.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार दुरुस्त करें ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी जांचों में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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