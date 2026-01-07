Main Menu

  • जालंधर में घर के बाहर धूप सेक रही बुजुर्ग महिला को नौसरबाज लगा गए चूना, पूरा मामला कर देगा हैरान

Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 11:07 AM

jalandhar women fraud case

वडाला चौक के साथ सटी फ्रैंड्स कालोनी में नौसरबाज घर के बाहर धूप सेक रही महिला से 11000 रुपए ठग कर फरार हो गए।

जालंधर (वरुण): वडाला चौक के साथ सटी फ्रैंड्स कालोनी में नौसरबाज घर के बाहर धूप सेक रही महिला से 11000 रुपए ठग कर फरार हो गए। नौसरबाज खुद को नगर निगम के कर्मचारी बता रहे थे, जिन्होंने महिला के सामने कालीन बेचने वाले से कालीन का 11000 रुपए सौदा किया और पैसे न होने की बात कह कर महिला से पैसे दिलाकर कालीन उसके पास रख गए लेकिन वापस नहीं आए। महिला ने शक पड़ने पर कालीन की पैकिंग खोली तो अंदर से कुछ और ही निकला। पुलिस को इस संबंधी शिकायत दे दी गई है।

जानकारी देते कपूर परिवार की बुजुर्ग महिला ने बताया कि धूप सेकते हुए 2 बाइक पर चार लोग उनके पास आए। वे खुद को निगम कर्मी बताते हुए पानी और सीवरेज की परेशानी बारे पूछने लगे। इसी दौरान बाइक पर कालीन बेचते दो युवक आ गए। खुद को निगम कर्मी बताने वालों ने उनको रोक लिया और कालीन खरीदने के लिए उसके साथ बात करने लगे। बुजुर्ग महिला के सामने उन चारों ने 11000 रुपए में कालीन का सौदा कर लिया। जेब में हाथ मार कर उसने महिला को कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वह कालीन वाले को 11000 रुपए दे दे और वह कालीन यहीं रख ले और जब पैसे लेकर वे लौटेंगे तो पैसे देकर कालीन ले जाएंगे।

महिला नौसरबाजों की बातों में आ गई और पैसे दे दिए। देखते ही देखते 6 नौसरबाज वहां से चले गए। काफी समय बाद भी जब वे वापस नहीं लौटे तो महिला को शक हुआ। उसने कालीन की पैकिंग खोली तो अंदर से फटे पुराने कपड़े व रद्दी निकली। बुजुर्ग महिला के पारिवारिक सदस्यों को पता लगा तो तुरंत पुलिस कंट्रोल में सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है।

