जालंधर में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लगे ताले, अपॉयमेंट के बाद भी खाली लौटे लोग

अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे लोगों को दफ्तर बंद मिला।

जालंधर: बस स्टैंड के नजदीक स्थित आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर आज शनिवार को उस समय नाराजगी देखने को मिली, जब अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे लोगों को दफ्तर बंद मिला। ट्रैक के गेट पर ताले लगे होने के कारण करीब 40 से ज्यादा लोग परेशान होकर लौटने को मजबूर हुए।

लोगों का कहना है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले से तय तारीख और समय लिया हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे करीब एक महीने पहले लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया के लिए 3 जनवरी की तारीख दी गई थी। तय समय पर जब वह टेस्ट ट्रैक पहुंचा तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और दफ्तर बंद था। बाद में उन्हें दोबारा अपॉइंटमेंट लेने को कहा गया है जिससे उनका समय और पैसा दोनों खराब हो गए।

इसी तरह एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वह दूसरी बार लाइसेंस बनवाने के लिए आया था। उसने फिर से फीस जमा करवाई और अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन तय समय पर पहुंचने के बावजूद दफ्तर बंद मिला। इससे पहले भी उसकी फीस बेकार हो चुकी है।

पीड़ितों का कहना है कि वे अपने काम-धंधे छोड़कर लाइसेंस बनवाने आते हैं, लेकिन बार-बार इस तरह की लापरवाही से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि आम जनता को बार-बार परेशानी न झेलनी पड़े।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here