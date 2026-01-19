जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में दो गुटों में भिड़ंत, जमकर चले ईंट-पत्थर

शहर के भार्गव कैंप इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए।

जालंधर: शहर के भार्गव कैंप इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर चलाए गए, जिससे इलाके में भारी हंगामा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

पीड़ित पक्ष की एक युवती ने राजू, भालू सहित 5-6 अज्ञात लोगों पर ईंट-पत्थर मारने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि देर रात गाली-गलौच की गई और इलाके में उत्पात मचाया गया। लोगों का कहना है कि आरोपी युवक खुद को पुलिस कमिश्नर दफ्तर में नौकरी करने वाला बताकर धमकियां देता रहा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और तनाव बढ़ गया।

दूसरी ओर, आरोपों में घिरे पक्ष ने खुद को श्री राम कमेटी का सदस्य बताते हुए चिट्टा बेचने के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि वे 15 वर्षों से धार्मिक सेवा कर रहे हैं और अगर गाली-गलौच के आरोप हैं तो उसके सबूत पेश किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए शिकायतकर्ता जिम्मेदार होंगे। थाना प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि संदीप पाहवा की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।