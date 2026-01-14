जालंधर: मॉडल टाउन में दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी

शहर के मॉडल टाउन इलाके में केएफसी के पास स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जालंधर: शहर के मॉडल टाउन इलाके में केएफसी के समीप स्थित एक दुकान में अचानक आग लगने की सूचना मिली है। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सबसे पहले दुकान से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, दुकान में रखा सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

अभी तक आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं। आग की घटना के बाद कुछ समय तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या दमकल विभाग को सूचना दें।

