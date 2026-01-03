अंधेरे में डूबी जालंधर शहर की कई सड़कें, बढ़ रहा अपराध का खतरा

शहर की कई सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिसके कारण रात के समय अंधेरा छाया रहता है।

जालंधर (दीपक): शहर की कई सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिसके कारण रात के समय अंधेरा छाया रहता है। इस अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो गए हैं और लूटपाट व चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बंद स्ट्रीट लाइटों की मुरम्मत नहीं की गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इलाका निवासियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करवाने और रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पार्षद शैरी चड्ढा ने भी क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर दिलाया था। पार्षद का कहना था कि अंधेरे के कारण आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है और अपराधियों को खुला मौका मिल रहा है।

