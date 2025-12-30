Main Menu

जालंधर: भारी परेशानियों का सामना कर रहे सिविल अस्पताल के स्टाफ और मरीज, जानें क्यों

30 Dec, 2025

अस्पताल आने वाले मरीजों और अस्पताल स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जालंधर (शौरी): जालंधर के सिविल अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों में ठेकेदार की लापरवाही के कारण पिछले 22 दिनों से काम रुक गया है। अस्पताल परिसर में खोदे गए बड़े गड्ढे को भरने और सीवरेज पाइप का काम पूरा नहीं होने से अस्पताल आने वाले मरीजों और अस्पताल स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शहीद बाबू लाभ सिंह सिविल अस्पताल के रोगी कल्याण कमेटी के सदस्य सुरिंदर सैनी ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में किए गए कामों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से एम.पी. लैड फंड का इस्तेमाल किया था, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन अब ठेकेदार की लापरवाही और पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह काम रुका हुआ है।

सैनी ने बताया कि खोदे गए गड्ढे में पानी भर चुका है और कई लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं। इसके साथ ही जच्चा-बच्चा अस्पताल, जहां गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा है, में भी यह गड्ढे की मिट्टी पहुंच रही है, जो संक्रमण का कारण बन सकती है। सुरिंदर सैनी ने अधिकारियों से मांग की कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों और स्टाफ को और कोई परेशानी न हो।

