Ludhiana: अंतरराज्यीय स्कूल खेल प्रतियोगिता स्थगित, पढ़ें क्यों...

पंजाब शिक्षा विभाग ने 69वीं अंतरराज्यीय स्कूल खेल प्रतियोगिता को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है।

लुधियाना (विक्की) : पंजाब शिक्षा विभाग ने 69वीं अंतरराज्यीय स्कूल खेल प्रतियोगिता को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, खेल प्रतियोगिता की तारीख में बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक लुधियाना में खेल प्रतियोगिता 16 जनवरी से 22 जनवरी तक करवाई जा रही थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, अंतरराज्यीय जिला प्रइमरी स्कूलों में खेल प्रतियोगिता जोकि लुधियाना में करवाई जा रही उसे मौसम को ध्यान में रखते हुए इस समय स्थगित किया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here