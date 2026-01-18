नकोदर में कारोबारी के दफ्तर पर नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग, CCTV में कैद हुए युवक

नकोदर शहर में बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा एक कारोबारी के दफ्तर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

नकोदर (पाली): नकोदर शहर में बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा एक कारोबारी के दफ्तर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे इलाके में दहशत फैल गई। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 2 महीने पहले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम लेकर कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब इस फायरिंग की घटना ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है।

सूत्रों के अनुसार गैंगस्टरों द्वारा लगातार कारोबारी को फोन कॉल कर 5 करोड़ रुपए देने की मांग की जा रही थी। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। बीती रात दफ्तर पर हुई फायरिंग को इन्हीं धमकियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

जिस तरह से हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि पूरी घटना को रेकी और प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। हमलावरों ने जानबूझकर रात का समय चुना। उन्हें यह भी भली-भांति पता था कि फायरिंग के बाद किस रास्ते से फरार होना है। हमलावरों को इस बात की भी जानकारी थी कि दफ्तर के बाहर और आसपास सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हो सकते हैं। शायद इसी कारण वे पीछे से नकाब पहनकर दफ्तर के मुख्य गेट तक पहुंचे और दफ्तर की दूसरी मंजिल पर लगे शीशों को निशाना बनाया है।

घटना के बाद इलाके के व्यापारियों और आम नागरिकों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि 2 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है, हालांकि जांच जारी होने के दावे किए जा रहे हैं।

तीन नकाबपोश बाइक सवारों ने चलाईं 8–10 गोलियां, सी.सी.टी.वी. में कैद

कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग करने वाले युवक सी.सी.टी.वी. कैमरों में कैद हो गए हैं। फुटेज के मुताबिक बीती रात करीब 12 बजे तीन अज्ञात नकाबपोश युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दफ्तर के बाहर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सी.सी.टी.वी. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक ने पिस्तौल से करीब 8 से 10 राउंड फायर किए, जिसके बाद तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है।

'नकोदर में फिरौती मांगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही’

नकोदर में फिरौती मांगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ समय पहले शहर के प्रसिद्ध कपड़ा कारोबारी टिम्मी चावला और उनके गनमैन की गैंगस्टरों ने फिरौती न मिलने पर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिससे पूरा शहर दहल उठा था। इसके अलावा शहर के एक बेकरी कारोबारी को भी गैंगस्टरों ने निशाना बनाया था। उसे कई बार फोन कॉल के जरिए धमकियां दी गईं और यहां तक कि उस पर ग्रेनेड हमला करने की योजना भी बनाई गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने नकोदर के व्यापारिक वर्ग को भय के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। लोगों का कहना है कि समय रहते सख्त कार्रवाई न होने से गैंगस्टरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

पुलिस प्रशासन की चुप्पी

फायरिंग और फिरौती जैसे गंभीर मामलों के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से चुप्पी साधी गई है। जब इस संबंध में एस.एस.पी. जालंधर देहाती हरविंदर सिंह विर्क से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस कारण मामले में पुलिस की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी है।

