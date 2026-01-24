Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में फिर बिगड़ेगा मौसम! आएगी भारी बारिश और तूफान, विभाग ने 28 तक किया Alert

पंजाब में फिर बिगड़ेगा मौसम! आएगी भारी बारिश और तूफान, विभाग ने 28 तक किया Alert

Edited By Urmila,Updated: 24 Jan, 2026 06:09 PM

heavy rain and storm will come in punjab

पंजाब में हालिया बारिश के बाद एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया है।

जालंधर: पंजाब में हालिया बारिश के बाद एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया है। हालांकि आज धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ शीतलहर और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 28 जनवरी तक पंजाब के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। विभाग ने आज पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 जनवरी तक कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू रहेगा। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है।

26 जनवरी को मौसम के साफ रहने की संभावना है, लेकिन इसके तुरंत बाद 27 जनवरी को फिर से मौसम बिगड़ सकता है। फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, बठिंडा को छोड़कर पूरे राज्य में येलो अलर्ट रहेगा। इस दिन बिजली कड़कने के साथ ही आंधी-तूफान भी आएगा। वहीं 28 जनवरी को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं।

मौसम विभाग ने विशेष रूप से किसानों, वाहन चालकों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि बदलते मौसम के कारण फसलों, यातायात और दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है।

और ये भी पढ़े

इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग की ओर से शेयर की गई जानकारी में आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, पटियाला, मानसा, फाजिल्का, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट में येलो अलर्ट रहेगा। 25 जनवरी को राज्य के गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा पठकानोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मनसा में येलो अलर्ट रहेगा। 27 जनवरी को पूरे राज्य में येलो अलर्ट रहेगा और भारी बारिश होगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!