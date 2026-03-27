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जालंधर में कारोबारी को लिफ्ट देना पड़ा भारी, चौंकाने वाला मामला आया सामने

Edited By VANSH Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 07:08 PM

giving a lift proves costly for businessman in jalandhar

जालंधर में इंसानियत दिखाना एक कपड़ा कारोबारी को भारी पड़ गया।

जालंधर: जालंधर में इंसानियत दिखाना एक कपड़ा कारोबारी को भारी पड़ गया। बस्ती अड्डा इलाके में हुई इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है और अनजान लोगों को लिफ्ट देने से पहले सावधानी बरतने की बात कही जा रही है।

जानकारी के अनुसार, एक कपड़ा कारोबारी सुबह अपने घर से लुधियाना कपड़े की खरीदारी करने के लिए निकला था। उसके बैग में करीब 15 हजार रुपये की नकदी थी। रास्ते में एक युवक ने भैया मंडी तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी। कारोबारी ने इंसानियत दिखाते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और भैया मंडी के पास उतार दिया।

इसके बाद कारोबारी बस्ती अड्डा स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। जब उसने बैग चेक किया तो उसमें रखे 15 हजार रुपये गायब थे। पैसे गायब देखकर उसके होश उड़ गए और उसे लिफ्ट लेने वाले युवक पर शक हुआ। कारोबारी ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि नीली टी-शर्ट और टोपी पहने युवक बाइक पर बैठकर जा रहा है। फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर ली गई।

बताया जा रहा है कि कारोबारी जब आरोपी के घर पहुंचा तो पहले परिवार ने बात करने से इंकार कर दिया। बाद में परिवार वालों ने कहा कि उन्होंने युवक को घर से निकाल दिया है और अब वे उससे कोई संबंध नहीं रखते। परिवार ने यह भी कहा कि चाहें तो उसे पुलिस के हवाले कर दें। घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि अनजान लोगों को लिफ्ट देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए।

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