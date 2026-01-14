लोहड़ी के दिन होशियारपुर में फायरिंग, कार सवार युवक को बनाया निशाना

Edited By Vatika,Updated: 14 Jan, 2026 03:46 PM
जहां एक ओर जिले भर में लोग लोहड़ी का त्योहार आपसी भाईचारे और खुशी के साथ मना रहे थे,
होशियारपुर (राकेश): जहां एक ओर जिले भर में लोग लोहड़ी का त्योहार आपसी भाईचारे और खुशी के साथ मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर कृषि भवन इस्लामाबाद के पास फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात लोगों ने एक ऑल्टो कार सवार युवक पर गोलियां चला दीं।
जानकारी देते हुए शांति नगर निवासी साहिल ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ ऑल्टो कार में जा रहा था। इसी दौरान पीछे से एक व्यक्ति लगातार हॉर्न बजा रहा था। जब साहिल ने उसे ऐसा न करने को कहा, तो वह व्यक्ति अपनी मां और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर मौके पर आ गया। आरोप है कि उनमें से एक व्यक्ति ने साहिल की कार पर तीन गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली कार के बेहद नजदीक से निकल गई, जो उसके सिर पर भी लग सकती थी। गनीमत रही कि साहिल बाल-बाल बच गया। साहिल ने बताया कि हमलावरों में दो महिलाएं, एक महिला का दामाद, उसका दोहता और दो अज्ञात व्यक्ति शामिल थे।
उनके साथ एक अन्य महिला भी मौजूद थी। साहिल का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है और संभव है कि किसी ने जानबूझकर यह हमला करवाया हो। मौके पर पहुंचे साहिल के पिता राज कुमार ने कहा कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना बेहद गंभीर है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के एसएचओ हरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।