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चाप की दुकान पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध मौ+त, नशा ओवरडोज की आशंका

Edited By Vatika,Updated: 30 Mar, 2026 11:57 AM

drugs overdose died

मोती नगर इलाके में चाप की दुकान पर काम करने वाले युवक जयदीप सिंह की संदिग्ध परिस्थिति

लुधियाना(राज): मोती नगर इलाके में चाप की दुकान पर काम करने वाले युवक जयदीप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि जयदीप की मौत नशे की ओवरडोज के कारण हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले की जानकारी देते हुए मृतक की बहन ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे जयदीप यह कहकर घर से निकला था कि वह काम पर जा रहा है। परिवार को जरा भी इल्म नहीं था कि यह उसकी आखिरी विदाई होगी। कुछ ही देर बाद पड़ोसियों ने शोर मचाया कि जयदीप मोती नगर की एक सड़क किनारे बेसुध हालत में पड़ा है। जब परिवार के सदस्य बदहवास होकर मौके पर पहुंचे, तो वहां का मंजर और भी खौफनाक था। परिजनों का संगीन आरोप है कि वहां मौजूद 2-3 युवकों ने उन्हें सरेआम धमकाया और चेतावनी दी कि अगर पुलिस के पास उनके नाम लिए तो अंजाम बुरा होगा। परिजनों ने रोते हुए बताया कि उन्हीं युवकों ने जयदीप को नशे का जहरीला इंजेक्शन लगाया था। जब वे उसे उठाने लगे तो वह पूरी तरह बेसुध था, जिसे लोगों की मदद से एक पेड़ के सहारे बिठाया गया और फिर ऑटो में लादकर घर लाया गया। घर पहुंचते ही जयदीप की हालत पत्थर जैसी होने लगी, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और देखते ही देखते उसकी नाक से झाग निकलने लगा, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया।

हैरानी की बात यह है कि परिवार के मुताबिक जयदीप पहले नशे की दलदल में फंसा जरूर था, लेकिन अब वह पूरी तरह सुधर चुका था और मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन बसर कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग उससे पुरानी रंजिश रखते थे और इसी का बदला लेने के लिए उसे दोबारा नशे के जाल में फंसाकर जबरन नशे का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल थाना मोती नगर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा, हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है।

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