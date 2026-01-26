जालंधर में पैसे डबल करने का लालच बुजुर्ग को पड़ा भारी, हैरान कर देगा मामला

शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम सेल ने अज्ञात ठगों खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिनकी पहचान की जा रही है।

जालंधर (वरुण): कालिया कॉलोनी के रहने वाले बुजुर्ग को पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगों ने उनसे सात लाख रुपए ठग लिए गए। शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम सेल ने अज्ञात ठगों खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिनकी पहचान की जा रही है।

जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में गुरमीत सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी कालिया कॉलोनी ने कहा कि उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था जो उसके पैसे इन्वैस्ट करवा कर कुछ ही समय में डबल करने का दावा करने लगा। ठग ने बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसा लिया जिसके बाद उससे ऑनलाइन 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिया। बाद में उक्त व्यक्ति ने न ही तो कोई फोन उठाया और न ही उसके मैसेज का जवाब दिया। खुद के साथ हुई ठगी के बारे बुजुर्ग ने अपने रिश्तेदारों को बताया तो पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई। पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात ठगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। पुलिस बैंक खाते और मोबाइल सिम कार्ड से आरोपियों की पहचान करवाने में जुटी है।

