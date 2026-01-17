जालंधर में कोहरे का कहर! देर रात भयानक हादसा

जानकारी के अनुसार, इस सड़क पर काफी समय से निर्माण कार्य चल रहा है।

जालंधर (कुंदन, पंकज): जालंधर के राधा स्वामी सत्संग घर के पास, दानिशमंदा रोड पर घने कोहरे के चलते एक कार सड़क पर पड़े मिट्टी के गड्ढे में पलट गई। सौभाग्य से, कार में सवार लोगों को इस हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई।

जानकारी के अनुसार, इस सड़क पर काफी समय से निर्माण कार्य चल रहा है। घने कोहरे के कारण कार चालक गड्ढे को समय रहते नहीं देख सका, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति और दृश्यता पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।

