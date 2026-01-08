जालंधर में Vigilance Action, नगर निगम में तैनात क्लर्क रिश्वत लेता रंगे हाथों गिरफ्तार

जालंधर में नगर निगम के वाटर सप्लाई सिस्टम में लंबे समय से चल रही कथित अवैध वसूली पर आखिरकार विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की वाटर सप्लाई एवं सीवरेज शाखा में तैनात क्लर्क करुण धीर को विजिलेंस ब्यूरो ने 2,000 रुपये...

जालंधर : जालंधर में नगर निगम के वाटर सप्लाई सिस्टम में लंबे समय से चल रही कथित अवैध वसूली पर आखिरकार विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की वाटर सप्लाई एवं सीवरेज शाखा में तैनात क्लर्क करुण धीर को विजिलेंस ब्यूरो ने 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर की तलाशी में 2.72 लाख रुपये नकद बरामद होने से विभागीय कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह दोआबा चौक क्षेत्र में पिछले करीब 15 महीनों से एक अहाता चला रहा है। आरोपी क्लर्क ने उसके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर पानी और सीवरेज कनेक्शन को अवैध बताकर बंद करने की धमकी दी और भय का माहौल बनाकर रिश्वत की मांग की।



विजिलेंस ब्यूरो ने पूरी योजना के तहत जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब यह जांच की जा रही है कि कहीं यह रिश्वतखोरी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है।