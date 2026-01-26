Jalandhar : चौगिट्टी चौक गौशाला की हालत शर्मनाक! संकट में 50 से ज्यादा गायों का जीवन

चौगिट्टी चौक के पास बनी हुई गौशाला में सफाई व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि वहां मौजूद 50 से अधिक गऊएं हर समय गंदगी में ही खड़ी रहती हैं, गीले गौबर के ढेर लगे हुए हैं।

जालंधर (महेश) : चौगिट्टी चौक के पास बनी हुई गौशाला में सफाई व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि वहां मौजूद 50 से अधिक गऊएं हर समय गंदगी में ही खड़ी रहती हैं, गीले गौबर के ढेर लगे हुए हैं, जिसे कई महीनों से नहीं उठाया गया है जिससे लोगों में रोष पाया जा रहा है।

वहीं बेशुमार गंदगी की भरमार को देखते हुए हर रोज गौशाला में आने वाले लोगों तथा खासकर गौमाता में गहरी आस्था रखते श्रद्धालुओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। सतीश नामक एक व्यक्ति के पास इस गौशाला की देख-रेख है, जिसे झुग्गियों में रहते लोगों का प्रधान भी कहा जाता है। चारे का प्रबंध भी उसी ने वहीं पर किया हुआ है, लेकिन गऊओं को चारा सिर्फ उसी समय मिलता है जबकि कोई उन्हें अपने पैसों से लेकर डालकर जाता है।

वैसे एक सिख व्यक्ति करीब हर रोज ही गौशाला में आते है और गऊओं के लिए भारी मात्रा में चारा भी अपने साथ लेकर आता है। कई बार तो बेजुबान इन गऊओं को चारे और पानी के बगैर ही भूखे रहना पड़ता है। ठंड और भूखे रहने के कारण गऊओं की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जिस खुरली में गऊओं का पानी रखा जाता है। उसमें भी अक्सर गंदा पानी होता है जो कि पीने के योग्य नहीं है।

लोगों ने नगर निगम प्रशासन के अलावा आम आदमी पार्टी के जालंधर सैंट्रल से हलका इंचार्ज नितिन कोहली, मेयर वनीत धीर और इलाका कौंसलर पिंदरजीत कौर के पति बिल्ला टाइगर से मांग की कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गौशाला की सफाई व्यवस्था को यकीनी बनाया जाए या फिर इलाके में ही इस गौशाला को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट कर किसी अच्छे गौ सेवक को इसकी देख-रेख सौंपी जाए क्योंकि अगर मौजूदा हालात ही रहे तो आने वाले समय में इस गौशाला की हालत और भी बिगड़ जाएगी।

