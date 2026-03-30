Ludhiana: दिन-दिहाड़े वरना कार का शीशा तोड़ उड़ाया बैग, CCTV में कैद हुई लाइव चोरी

दुगरी फेस-1 इलाके में रविवार दोपहर सरेआम हुई एक वारदात ने पुलिसिया गश्त और सुरक्षा के दावों की हवा निकाल कर रख दी है।

लुधियाना (राज): दुगरी फेस-1 इलाके में रविवार दोपहर सरेआम हुई एक वारदात ने पुलिसिया गश्त और सुरक्षा के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। बेखौफ लुटेरों ने दिन-दिहाड़े एक लग्जरी कार को अपना निशाना बनाया और कांच तोड़कर भीतर रखा नकदी से भरा बैग उड़ा लिया। पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी किसी फिल्मी शातिर की तरह चंद सेकंडों में वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर होता दिखाई दे रहा है। पीड़ित के बयानों के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है।

घटना का शिकार हुए फुल्लांवाल की मोती बाग कॉलोनी निवासी जॉनसन, जो पेशे से फाइनेंसर हैं, रविवार को अपने उन दोस्तों की मेजबानी कर रहे थे जो चंडीगढ़ से उनसे मिलने लुधियाना पहुंचे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे जॉनसन अपनी वर्ना कार दुगरी फेस-1 की मार्केट में पार्क कर दोस्तों के साथ पास ही स्थित प्रीतम प्यारे रेस्टोरेंट में लंच करने चले गए। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि बाहर कोई उनकी गाड़ी पर नजरें गड़ाए बैठा है। जब वे खाना खाकर वापस लौटे तो गाड़ी की हालत देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार की पिछली सीट का शीशा चकनाचूर था और भीतर रखा काला बैग गायब था, जिसमें 97 हजार रुपए की नकदी, 2 चेक बुक और बेहद जरूरी दस्तावेज मौजूद थे।

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार लुटेरा बड़ी ही सहजता से कार के पास आता है और किसी नुकीली चीज से खिड़की के शीशे पर वार करता है। महज कुछ ही पलों में शीशा तोड़कर वह अंदर हाथ डालता है और बैग निकालकर बिजली की फुर्ती से फरार हो जाता है। लुटेरे के बेखौफ अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पुलिस का जरा भी डर न हो। वारदात की सूचना मिलते ही थाना दुगरी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। जांच अधिकारी दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है।

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