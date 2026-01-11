17 hours ago
18 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
Sunday
Punjab Top 5 : सुबह-सुबह पार्षद की भाभी गिरफ्तार सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 11 Jan, 2026 12:50 PM
सुखपाल खैहरा की जत्थेदार से अपील, स्पीकर संधवां को श्री अकाल तख्त किया जाए तलब
1. सुखपाल खैहरा की जत्थेदार से अपील, स्पीकर संधवां को श्री अकाल तख्त किया जाए तलब
भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार...
2. भीषण ठंड के बीच पंजाब के लोगों के लिए 5 दिन भारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
शीतलहर से पूरा पंजाब कांप उठा है। लोहड़ी के त्योहार पर भी पंजाब के लोगों को ठंड से ...
3. आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुई पार्षद की भाभी गिरफ्तार, सुबह-सुबह हुई कार्रवाई
चंडीगढ़ में नगर निगम मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है ...
4. पंजाब में पारिवारिक विवाद ने लिया रौद्र रूप, साले ने जीजे पर सरेआम चलाई गोलियां
बंगा बस स्टैंड के बाहर देर रात एक बार फिर से चली गोलियो ने स्थानीय निवासियों को ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. Jalandhar : तांत्रिक ने रातों-रात अवैध पोस्टरों से भर दिया सारा शहर, निगम ने ठोका तगड़ा जुर्माना
तंत्र-मंत्र और चमत्कारों के नाम पर प्रचार करने वाले एक तथाकथित बाबा ने पूरे शहर ...
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। जिस सौदे को पाने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का विचार बन सकता है।
मिथुन राशि वालों का दिन औसत रह सकता है। कार्यस्थल पर किसी मुद्दे को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सतर्कता बरतें।
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी से व्यवसाय में सहयोग मिलेगा।
सिंह राशि वालों का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और परिणाम संतोषजनक मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी से मतभेद हो सकता है, अहंकार से...
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को निरंतर प्रयास करते रहना...
तुला राशि वालों का दिन मिला-जुला रह सकता है। साझेदारी में किए जा रहे कार्य से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। कानूनी मामलों में आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। नौकरी में आज कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता...
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार से जुड़ी यात्रा के योग बन सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ संभव है। विद्यार्थियों को मेहनत का फल...
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। पुराने अनुभव आज आपके काम आ सकते हैं। घर में किसी शुभ या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अचानक घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। व्यापार में किए गए प्रयासों के अनुरूप परिणाम मिलेंगे।
मीन राशि वालों का दिन ठीक-ठाक रहेगा। निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाज़ी से बचें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है।
