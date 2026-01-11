Main Menu

Jalandhar : तांत्रिक ने रातों-रात अवैध पोस्टरों से भर दिया सारा शहर, निगम ने ठोका तगड़ा जुर्माना

Edited By Urmila,Updated: 11 Jan, 2026 09:51 AM

the corporation takes major action against baba

तंत्र-मंत्र और चमत्कारों के नाम पर प्रचार करने वाले एक तथाकथित बाबा ने पूरे शहर को रातों रात अवैध पोस्टरों से भर दिया।

जालंधर (खुराना): तंत्र-मंत्र और चमत्कारों के नाम पर प्रचार करने वाले एक तथाकथित बाबा ने पूरे शहर को रातों रात अवैध पोस्टरों से भर दिया। बाबा के कारिंदों ने शहर के प्रमुख डिवाइडरों, चौराहों और ग्रीन बैल्टों पर गोंद लगाकर हजारों पोस्टर चिपका दिए, जिससे नगर निगम द्वारा कराए गए ब्यूटीफिकेशन कार्यों को भारी नुकसान पहुंचा है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से मेयर वनीत धीर और नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि के नेतृत्व में शहर में ब्यूटीफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत डिवाइडरों, चौराहों और ग्रीन बेल्टों पर लाखों रुपए खर्च कर पेंटिंग और सजावट करवाई गई थी। लेकिन बाबा के लोगों द्वारा इन पर अवैध पोस्टर चिपका देने से न केवल शहर की सुंदरता खराब हुई है, बल्कि इन पोस्टरों को हटाना भी निगम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

poster

इस मुद्दे को शहर में कैमिस्ट्री गुरु के नाम से पहचाने जाने वाले सोशल एक्टिविस्ट प्रो. एम.पी. सिंह ने जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने शहीद रमन दादा चौक पर लगे अवैध पोस्टरों के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि शहीद के नाम पर बने चौराहे पर इस तरह के पोस्टर लगाना शहीदों का अपमान है और शहर की ब्यूटीफिकेशन में रुकावट है। प्रो. एम.पी. सिंह ने तुरंत इस संबंध में नगर निगम अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही तहबाजारी ब्रांच के इंचार्ज मनदीप सिंह मिट्ठू मौके पर पहुंचे और अवैध रूप से लगाए गए पोस्टरों को गंभीर अपराध करार दिया।

निगम सुपरिंटैंडैंट मनदीप सिंह मिट्ठू ने बताया कि अवैध पोस्टर लगाने वाले बाबा सरताज तथा पोस्टर छापने वाली फर्म महादेव प्रिंटर्स के खिलाफ डिफेसमैंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए पुलिस डिवीजन नंबर 2 को पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही निगम एक्ट के तहत बाबा पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुंदरता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

