पंजाब में पारिवारिक विवाद ने लिया रौद्र रूप, साले ने जीजे पर सरेआम चलाई गोलियां

11 Jan, 2026 11:54 AM

बंगा बस स्टैंड के बाहर देर रात एक बार फिर से चली गोलियो ने स्थानीय निवासियों को फिर से दहशत में डाल दिया है।

बंगा  (राकेश): बंगा बस स्टैंड के बाहर देर रात एक बार फिर से चली गोलियो ने स्थानीय निवासियों को फिर से दहशत में डाल दिया है। स्थानीय मोहल्ला एम.सी. कॉलोनी निवासी गुरप्रीत उर्फ गोपी पुत्र सतपाल जो गढ़शंकर में फिजियोथैरेपी का कारोबार करता है, के ऊपर उसके नजदीकी रिश्तेदार मनदीप सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी बंगा जो की पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात ने अपनी सरकारी पिस्टल से उस पर 3 से 4 फायर मौत के घाट उतार दिया।

उन्होंने बताया कि उसकी दूसरी बहन के ससुराल परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार का शादी समागम था और मनदीप को उस परिवार द्वारा शादी समागमो में नहीं बुलाया गया था जिसके चलते वह काफी खफा था और उनको भी शादी समागम में शामिल होने के लिए मना कर रहा था। उन्होंने बताया करीबी रिश्तेदारी होने कारण वह शादी में देर से गए और शगुन देकर तुरंत वापस लौट आए जो मनदीप उनके साथ नाराज ना हो सके और रिश्तेदारी भी बनी रहे।

उन्होंने बताया कि पहले मनदीप ने उनके बेटे को उसके फोन पर फोन कर पूछा कि वह कहां है तो बेटे के बताने पर उसने कहा कि आप शादी में तो नहीं गए तो बेटे ने बोला हम शादी में नहीं गए। इस बात से मनदीप नाराज हो गया पहले तो उसने अपने घर में माता-पिता साथ लड़ाई की और फिर वह उनके घर आ गया, और घर के बाहर काफी गाली गलौच करने लगा अपनी गाड़ी को सीधा उनके घर के मुख्य गेट में जोर से मारा।

मनदीप का शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए तो मनदीप वहां से चला गया और वह भी नीचे आ गए। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह घर के बाहर गली में आस-पड़ोस के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे तो अचानक मनदीप घर के नजदीक खाली पड़े हुए स्थान में लगी हुई झाड़ियो में से हाथ में पिस्टल पकड़े हुए उनकी तरफ आ गया।

अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल से उसके पति गुरप्रीत पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसका पति वही गिर पड़ा उसने बताया कि मनदीप ने एक और गोली उनके बेटे को मारने के लिए चलाई पर वह खड़ी पड़ोस में रहने वाली अर्चना मिश्रा पत्नी नीरज मिश्रा की टांग में जा लगी और वह गंभीर जख्मी हो गई वहां लोगों का इकट्ठ बढ़ता देख मनदीप अपनी कार में सवार होकर वहां से भाग गया।

उसने बताया गंभीर रूप में जख्मी हुए उसके पति गुरप्रीत एवं पड़ोसन अर्चना मिश्रा को वहां हाजिर लोगों की तरफ से गुरु नानक मिशन अस्पताल ढाहा कलेरा पहुंचाया जहां डॉक्टरी टीम द्वारा उनके पति गुरप्रीत को मृतक करार दे दिया गया जबकि गंभीर रूप में जख्मी अर्चना मिश्रा को दाखिल कर लिया गया दुर्घटना में मर गया गुरप्रीत अपने पीछे 2 लड़कियां एक आयु 14 वर्षीय और दूसरी की 7 महीने है और एक बेटा 12 वर्ष का है। दुर्घटना का समाचार मिलते ही बंगा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

