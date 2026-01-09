1 hour ago
3 hours ago
6 hours ago
7 hours ago
16 hours ago
17 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 09 Jan, 2026 01:09 PM
लुधियाना में रंगदारी का खौफ, व्यापारी से 10 करोड़ की मांग, पुलिस ने तेज की जांच
1. पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग आज, कई फैसलों पर हो सकती है मोहर
पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग आज यानी 9 जनवरी को होने वाली है। इस मीटिंग ...
2. लुधियाना में CA दफ्तर पर SIT की छापेमारी, पुलिस व वकीलों बीच जमकर हुआ बवाल
लुधियाना के टैगोर नगर स्थित प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्वनी कुमार के दफ्तर ...
3. लुधियाना में रंगदारी का खौफ, व्यापारी से 10 करोड़ की मांग, पुलिस ने तेज की जांच
लुधियाना में रंगदारी की घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ...
4. पंजाब शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, अब गरीब बच्चों की भी प्राइवेट स्कूल में होगी Admission
पंजाब में अब गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलना आसान हो गया...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. Jalandhar : महिला आयोग के पास सगी मां के खिलाफ बेटी का चौंकाने वाला खुलासा, ससुर के ...
पंजाब महिला आयोग के पास एक बेटी ने अपनी सगी मां के खिलाफ गंभीर आरोप ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Pujab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खबरें
Punjab : बार्डर पार कर पाक गए जालंधर युवक का खुलासा! पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : शिक्षा मंत्री ने और बढ़ा दी छुट्टियां तो वहीं राजनीति में बड़ी हलचल, पढ़ें Top 10
USD $
09/01/2026 15:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बनाएंगे।नौकरीपेशा लोगों का मनचाही जगह पर...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी पेशेवर स्थिति मजबूत होगी।
मिथुन राशि आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। घर में किसी सदस्य के साथ बहस हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पारिवारिक विवादों से बचें और समझदारी से काम लें। काम के सिलसिले में यात्रा की संभावना है।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कार्यों में किसी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। युवा कोई नया काम शुरू करने के बारे में योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मन बना सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी कारण से जातकों का मन विचलित रह सकता है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आपकी रचनात्मकता सामने आएगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ किसी दोस्त की शादी में शामिल हो सकते हैं। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की...
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes