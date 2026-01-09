Jalandhar : महिला आयोग के पास सगी मां के खिलाफ बेटी का चौंकाने वाला खुलासा, ससुर के ...

पंजाब महिला आयोग के पास एक बेटी ने अपनी सगी मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे महिला आयोग और पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है।

जालंधर : पंजाब महिला आयोग के पास एक बेटी ने अपनी सगी मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे महिला आयोग और पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है। पीड़ित बेटी का कहना है कि जब उसके पिता का निधन हुआ, तो उसकी सगी मां ने न केवल अपने ससुर से अवैध संबंध बना लिए, बल्कि विरोध करने पर उसे मार-पीट कर घर से भी बाहर निकाल दिया।

मां के अवैध संबंधों की पोल पिता की मौत के बाद खुली

पीड़िता ने महिला आयोग के सामने बताया कि उसके पिता शुगर पेशेंट थे और उनका डायलिसिस हर हफ्ते होता था। वह खुद कार चला कर अपने पिता को अस्पताल ले जाती थी, तो ससुराल में बच्चे मां संभालती थी तो इस दौरान उसकी मां ससुर के साथ रिश्ते बनाने में व्यस्त रहती थी। जब पिता का निधन हुआ, तो उसकी मां कहने लगी कि अब वह अकेली है और डर के कारण बेटी के घर रहने आ गई। बेटी ने कहा कि वह खुद 13 और 10 साल के 2 बच्चों की मां है।

बेटी को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो पीड़िता ने इस रिश्ते पर सवाल उठाए, तो उसकी मां ने इसका विरोध किया और उसे अपमानित किया। बेटी का आरोप है कि उसकी मां ससुर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती है, जो परिवार के लिए एक बड़ा कलंक बन गया है।

मां ने आरोपों को पलटकर बेटी को किया मानसिक रूप से प्रताड़ित

पीड़िता ने महिला आयोग में यह भी आरोप लगाया कि जब उसने अपनी मां के इस व्यवहार का विरोध किया, तो उसकी मां ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बेटी ने बताया कि उसकी मां ने उसके पति को बताया कि वह नशे करती है और किसी अन्य के साथ संबंध है। इस दौरान मां ने उसके भाई की नशे की लत का हवाला देकर उसे भी बदनाम किया और परिवार के सामने झूठे आरोप लगाए। इसके बाद परिवार ने उसे घर में बंद कर दिया और कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया।

पीड़िता ने महिला आयोग को बताया कि उसकी मां ने उसे धमकी दी कि वह उसे मार डालेगी। मां ने यह भी कहा कि उसने पुलिसवालों को भी नहीं बख्शा, तो बेटी क्या चीज है। आरोप है कि महिला के रिश्तेदार पुलिस में हैं और वे इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद, पीड़िता ने हार मानने की बजाय महिला आयोग में शिकायत की और अब पुलिस से जांच की मांग की है।

महिला आयोग की चेयरपर्सन का बयान

महिला आयोग की चेयरपर्सन, राज लाली गिल ने इस मामले को गंभीर बताया और कहा कि इस मामले में पुलिस के जरिए पूरी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना की जो वीडियो सामने आई है, वह मामले की गंभीरता को और अधिक स्पष्ट करती है।

